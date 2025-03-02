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  • Агент Тюкавина о подозрении на травму «крестов»: «Пока МРТ не сделано, никто ничего определить не может. Позвоните Карпову, он вам все расскажет, человек пишет на всю страну. Бог ему судья»
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Агент Тюкавина о подозрении на травму «крестов»: «Пока МРТ не сделано, никто ничего определить не может. Позвоните Карпову, он вам все расскажет, человек пишет на всю страну. Бог ему судья»

Агент Константина Тюкавина высказался о травме футболиста.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что у форварда «Динамо» подозрение на разрыв крестообразной связки. 

Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в матче с «Ростовом» (1:1). Игрок был заменен в 1-м тайме.  

«Как я могу прокомментировать информацию о подозрении на разрыв крестообразной связки у Тюкавина? Позвоните Карпову, он вам все расскажет. Пока МРТ не сделано, никто ничего определить не может. Как он определил? Я не хочу ловить хайп на своем игроке. Дай бог, чтобы все обошлось. А если что-то будет, то что нас не убивает, делает сильнее.

Как можно определить характер травмы, пока не сделана МРТ? А человек пишет на всю страну. Это просто неприятно. Бог ему судья. На чужом горбу счастья не построишь, все зависит от нас. Есть врачи «Динамо», которые пока ничего не сказали. Когда сделают МРТ и официально объявят, я все скажу», – сказал агент Алексей Сафонов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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