Слишкович о 0:2 от «Спартака»: «Футбол несправедлив иногда. «Оренбург» показал хорошую игру, но ничего из этого не выжал. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч»

Владимир Слишкович высказался о поражении от «Спартака» (0:2).

«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у «Спартака » не было ни одного удара в створ. Потом ошибка – гол, красная.

После удаления команда вернулась в игру, создала два моменты. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч.

«Спартак» с победой, они ее заслужили, ну а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить все», – сказал главный тренер «Оренбурга ».