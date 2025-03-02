Слишкович о 0:2 от «Спартака»: «Футбол несправедлив иногда. «Оренбург» показал хорошую игру, но ничего из этого не выжал. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч»
Владимир Слишкович высказался о поражении от «Спартака» (0:2).
«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у «Спартака» не было ни одного удара в створ. Потом ошибка – гол, красная.
После удаления команда вернулась в игру, создала два моменты. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч.
«Спартак» с победой, они ее заслужили, ну а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить все», – сказал главный тренер «Оренбурга».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости