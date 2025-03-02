Мотта о «Юве»: «Это были трудные дни, но у нас есть желание трансформировать гнев во что-то хорошее. Носить футболку этого клуба – значит всегда выкладываться на полную»

Тиаго Мотта рассказал, как обстоят дела в «Ювентусе».

Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов, а затем из Кубка Италии после поражения от «Эмполи» (1:1, 2:4 по пенальти). Завтра команда Мотты сыграет с «Вероной» в 27-м туре Серии А.

«Это были трудные дни . Проиграть такой матч нехорошо, но наш долг – думать о следующем, чтобы встретиться с новым соперником в лучшей форме. С «Вероной» будет сложный матч, но у нас много энергии и огромное желание трансформировать этот наш гнев во что-то хорошее.

Требуется большая концентрация и понимание моментов, чтобы провести отличный матч. Принимая во внимание, что мы всегда выходили на поле, чтобы победить, сейчас мы должны стараться еще больше: осталось 12 матчей, и в каждом из них мы сделаем все возможное, чтобы добиться наилучшего результата. Мы хотим продемонстрировать свои амбиции. Завтра нам необходим отличный матч, как технически, так и физически, и с точки зрения характера.

Все [игроки] испытывают огромное разочарование, я был зол после этого матча, потому что я очень люблю своих игроков. Они знают, что мы совершили ошибку: я вижу, как они каждый день отдают все силы и берут на себя ответственность в сложных ситуациях. Мы не сделали этого с «Эмполи», отношение было неправильным, и мы столкнулись со сложностями. Мы обсуждали друг друга в позитивном ключе, мы не хотим повторять то, что произошло.

Носить [футболку «Ювентуса»] означает всегда выкладываться на полную. Я всегда видел, как парни это делают, за исключением матча против «Эмполи». Во многих моментах этого сезона мы выступали очень хорошо, в других – хорошо, но недостатка в настрое никогда не было. Это послужит для нас уроком, чтобы никогда больше этого не повторять. Мы разочарованы, так же, как и болельщики, что нас выбили», – заявил главный тренер «Ювентуса».

Мотта о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии от «Эмполи»: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна»

У Мотты есть претензии к Копмейнерсу, Влаховичу и Гонсалесу. Тренер «Юве» высказывает замечания перед всей командой, игроки хотят больше эмпатии от него (La Gazzetta dello Sport)