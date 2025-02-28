Таккинарди об игре с «Эмполи»: «Это был позор, в 1-м тайме «Юве» даже не хотел бежать. Мотте нужно заставить игроков понять, что надо уважать футболку. Но ему нельзя отрываться от команды»

Алессио Таккинарди раскритиковал «Ювентус».

Вчера туринский клуб дома уступил «Эмполи » (1:1, пенальти – 2:4) и покинул Кубок Италии на стадии 1/4 финала. После матча тренер «бьянконери» Тиаго Мотта заявил : «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна». Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов от ПСВ, не пройдя в 1/8 финала.

«Для меня слова Мотты верны. Но «Ювентус», даже если он на 60% в психологическом упадке, должен был без труда выиграть этот матч. Это был позор, особенно в первом тайме, когда команда не приложила усилий и даже не хотела бежать.

Неделю назад вы выступили плохо, выиграв первый матч против ПСВ, и поэтому уже должны были получить большую дозу смирения и ответственности. Вы выходите на игру, которая на бумаге благоприятна, и заслуженно вылетаете после такого выступления. Мне бы хотелось, чтобы самокритичный в последние месяцы Тиаго заставил этих игроков понять, что футболку нужно уважать. Он должен был пнуть некоторых игроков.

Я не виню Мотту, но он не должен был говорить, это должен был сделать кто-то из клуба, потому что тренер не должен отрываться от игроков. Мотта порадовал меня в Болонье, но сегодня мы не поняли, кто является костяком «Ювентуса». У Копмейнерса пока что ужасный сезон, и клуб должен также больше помогать Тиаго. Возможно, он не хочет, чтобы ему помогали, но мы должны быть рядом», – сказал экс-игрок «Ювентуса » на Radio Sportiva.