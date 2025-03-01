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«Ювентус» рассматривает назначение Конте, Гасперини, Де Дзерби или Тудора в случае увольнения Мотты

«Ювентус» рассматривает четырех кандидатов на замену Тиаго Мотте.

Ранее стало известно, что тренер будет уволен из туринского клуба, если «бьянконери» не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» уже изучает варианты на замену Мотте. Среди них – тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Утверждается, что он не против возглавить туринцев.

Также рассматривается возвращение Антонио Конте, сейчас тренирующего «Наполи». Также «Ювентус» интересуется Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Еще один кандидат – Игор Тудор, остающийся без работы после увольнения из «Лацио» в 2024 году. Однако из всех перечисленных его назначение называется наименее вероятным.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЮвентус
logoИгор Тудор
logoАталанта
logoлига 1 Франция
logoДжан Пьеро Гасперини
logoНаполи
logoМарсель
logoРоберто Де Дзерби
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
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