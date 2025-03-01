«Ювентус» рассматривает назначение Конте, Гасперини, Де Дзерби или Тудора в случае увольнения Мотты

«Ювентус» рассматривает четырех кандидатов на замену Тиаго Мотте.

Ранее стало известно, что тренер будет уволен из туринского клуба, если «бьянконери» не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» уже изучает варианты на замену Мотте . Среди них – тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини . Утверждается, что он не против возглавить туринцев.

Также рассматривается возвращение Антонио Конте , сейчас тренирующего «Наполи ». Также «Ювентус » интересуется Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Еще один кандидат – Игор Тудор, остающийся без работы после увольнения из «Лацио» в 2024 году. Однако из всех перечисленных его назначение называется наименее вероятным.