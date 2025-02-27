Капелло о словах Мотты: «Это атака на всех. Мы не увидели упорства, решимости, качества. В неудачах виноват и Джунтоли – «Юве» много потратил, но никто из игроков не делает разницу»

Фабио Капелло отреагировал на высказывания Тиаго Мотты.

Вчера «Ювентус» дома уступил «Эмполи» (1:1, пенальти – 2:4) и покинул Кубок Италии на стадии 1/4 финала. После матча тренер «бьянконери» Тиаго Мотта заявил : «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна». Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов от ПСВ, не пройдя в 1/8 финала.

«Слова Мотты? Я бы сказал, что это атака на всех. Я видел, как «Ювентус» позволял «Эмполи» идти к воротам, когда они того хотели, полузащита не работала и в определенные моменты напоминала «Милан». Это было очевидно, мы не увидели ни упорства, ни решимости, ни даже качества некоторых из них.

Но я бы указал на нечто более важное. Они начали с того, что отпустили важных игроков в раздевалке, среди которых я бы назвал Кьезу , чьи действия поднимали боевой дух. Они попытались все изменить и сразу же придумали план, как выиграть чемпионат за 3 года.

Имеются ошибки со стороны руководства, самого [спортивного директора] Джунтоли. Мы всегда говорим о Мотте, но я думаю, что в неудачах виноват и Джунтоли. Когда вы выбираете игроков, вы считаете их подходящими для топ-клуба. Выбор очень важен, его нужно делать с пониманием того, могут ли они носить эту «тяжелую» футболку. «Ювентус» этого не понимал и потратил много, но не так, как надо. Хорошие игроки, но никто из них не делает разницу», – сказал экс-тренер «Ювентуса ».

У Мотты есть претензии к Копмейнерсу, Влаховичу и Гонсалесу. Тренер «Юве» высказывает замечания перед всей командой, игроки хотят больше эмпатии от него (La Gazzetta dello Sport)

Джунтоли об увольнении Мотты: «Это не обсуждается. Мы верим в проект «Юве», он принесет успех в будущем. Мы на правильном пути, вчерашний матч был почти необъясним»