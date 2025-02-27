Мотта о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии от «Эмполи»: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна»

Тиаго Мотта признался, что ему стыдно после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии.

Туринский клуб дома уступил «Эмполи » (1:1, пенальти – 2:4) и покинул турнир на стадии 1/4 финала.

«Мне стыдно. То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же.

Мы можем ошибаться в чем угодно, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, раз не заставил людей понять важность ношения футболки «Ювентуса», мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.

Надеюсь, критика будет жесткой, публика была даже слишком благосклонна к тому, что мы увидели в первой половине матча. Я надеюсь увидеть реакцию [игроков] немедленно. Мне стыдно за то, что я увидел, и я чувствую огромную ответственность.

Говорить о менталитете в этот момент означает понимать, кто вы и что вы делаете, чтобы заслужить право быть здесь. Сегодня мы ошиблись в единственной вещи, которая не может быть неправильной в этом клубе, а именно в отношении к делу.

Мы достигли дна», – сказал главный тренер «Ювентуса » Мотта в эфире Mediaset.