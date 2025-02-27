Мотта о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии от «Эмполи»: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна»
Туринский клуб дома уступил «Эмполи» (1:1, пенальти – 2:4) и покинул турнир на стадии 1/4 финала.
«Мне стыдно. То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же.
Мы можем ошибаться в чем угодно, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, раз не заставил людей понять важность ношения футболки «Ювентуса», мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.
Надеюсь, критика будет жесткой, публика была даже слишком благосклонна к тому, что мы увидели в первой половине матча. Я надеюсь увидеть реакцию [игроков] немедленно. Мне стыдно за то, что я увидел, и я чувствую огромную ответственность.
Говорить о менталитете в этот момент означает понимать, кто вы и что вы делаете, чтобы заслужить право быть здесь. Сегодня мы ошиблись в единственной вещи, которая не может быть неправильной в этом клубе, а именно в отношении к делу.
Мы достигли дна», – сказал главный тренер «Ювентуса» Мотта в эфире Mediaset.
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