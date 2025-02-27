У Мотты есть претензии к Копмейнерсу, Влаховичу и Гонсалесу. Тренер «Юве» высказывает замечания перед всей командой, игроки хотят больше эмпатии от него (La Gazzetta dello Sport)

Стало известно, к каким игрокам «Ювентуса» есть претензии у тренера Тиаго Мотты.

Вчера туринский клуб дома уступил «Эмполи» (1:1, пенальти – 2:4) и покинул Кубок Италии на стадии 1/4 финала. После матча тренер «бьянконери» Тиаго Мотта заявил : «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна». Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов от ПСВ, не пройдя в 1/8 финала.

При этом спортивный директор «Ювентуса » Кристиано Джунтоли опроверг возможное увольнение Мотты: «Это не обсуждается . Мы верим в проект «Юве», он принесет успех в будущем. Мы на правильном пути, вчерашний матч был почти необъясним».

По данным La Gazzetta dello Sport, критика Мотты и его претензии, вероятно, были в первую очередь адресованы Тену Копмейнерсу , Николасу Гонсалесу и Душану Влаховичу .

Тиаго не внес коррективы в состав команды в перерыве, но заменил Копмейнерса уже на 54-й минуте – нидерландца освистали болельщики. Мотте также не нравится, что Тен часто пасует вратарю, из-за чего тормозится развитие атак.

Гонсалеса сняли с игры на 60-й минуте, и болельщики также освистали аргентинца. Влахович провел весь матч и не реализовал первый пенальти в серии.

Утверждается , что Мотта при необходимости высказывает замечания футболистам перед всей командой. В раздевалке не сомневаются в страстности и профессиональных качествах тренера, но хотят больше эмпатии. При этом игроки отмечают, что у тренера нет недостатка в искренности и прямоте высказываний.

В свою очередь Мотта хотел бы, чтобы команда совершала больше беговой работы на поле, учитывая невысокий средний возраст футболистов.