Кассано о Мотте: «Он допустил катастрофу, несмотря на инвестиции «Юве» летом. Многие игроки обесценились, нет никаких идей и улучшений. Победа в Серии А не поменяла бы ничего»

Антонио Кассано раскритиковал работу Тиаго Мотты в «Ювентусе».

«Ювентус» должен начинать заново с Тиаго Моттой ? По-моему нет. Он даже может выиграть Серию А, это ничего не меняет. Нельзя отменить все предыдущие катастрофические месяцы с вылетом из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Учитывая покупки, сделанные летом, я ожидал совсем другой ситуации. Многие игроки обесценились, никакого футбольных идей, никаких улучшений. Если бы они даже выиграли чемпионат, я бы сказал, что остальные отвратительно проиграли его, и это была бы не заслуга «Ювентуса».

Необходимо пройти путь путь, одного или двух месяцев недостаточно. Я вижу, что стакан совершенно пуст, тренер допустил катастрофу, несмотря на отличные инвестиции, сделанные клубом летом.

Например, я не понимаю, почему он сомневается в таких игрокам, как Кефрен Тюрам , который не играет часто и который, по моему мнению, является лучшим в «Ювентусе ». Мне действительно трудно понять, что делает Мотта. После поездки в Болонью я ожидал совершенно иного эффекта», – сказал экс-игрок сборной Италии.