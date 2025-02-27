Кассано о Мотте: «Он допустил катастрофу, несмотря на инвестиции «Юве» летом. Многие игроки обесценились, нет никаких идей и улучшений. Победа в Серии А не поменяла бы ничего»
«Ювентус» должен начинать заново с Тиаго Моттой? По-моему нет. Он даже может выиграть Серию А, это ничего не меняет. Нельзя отменить все предыдущие катастрофические месяцы с вылетом из Лиги чемпионов и Кубка Италии.
Учитывая покупки, сделанные летом, я ожидал совсем другой ситуации. Многие игроки обесценились, никакого футбольных идей, никаких улучшений. Если бы они даже выиграли чемпионат, я бы сказал, что остальные отвратительно проиграли его, и это была бы не заслуга «Ювентуса».
Необходимо пройти путь путь, одного или двух месяцев недостаточно. Я вижу, что стакан совершенно пуст, тренер допустил катастрофу, несмотря на отличные инвестиции, сделанные клубом летом.
Например, я не понимаю, почему он сомневается в таких игрокам, как Кефрен Тюрам, который не играет часто и который, по моему мнению, является лучшим в «Ювентусе». Мне действительно трудно понять, что делает Мотта. После поездки в Болонью я ожидал совершенно иного эффекта», – сказал экс-игрок сборной Италии.
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