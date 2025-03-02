Ультрас «Юве» устроят акции протеста до и во время матча с «Вероной»: «Мы больше не можем терпеть провальный проект без смысла и развития!»

Болельщики «Ювентуса» планируют двухдневную акцию протеста.

Ультрас туринского клуба объявили, что будут освистывать игроков, тренера и руководство до и во время домашней игры с «Вероной». Матч 27-го тура Серии А пройдет в понедельник вечером. Кроме того, фанаты планируют акцию протеста в воскресенье, накануне игры.

Ранее команда Тиаго Мотты выбыла из Кубка Италии и Лиги чемпионов и теперь выступает только в Серии А. Сейчас «Ювентус » занимает 4-е место в чемпионате, опережая на 2 очка «Лацио», идущий пятым.

«К сожалению, сегодня мы достигли точки, когда мы больше не можем терпеть проект, который, видимо, провалился, где ничто не имеет логического смысла и понятного развития!

Болельщики «Ювентуса» устали от вас, и, к сожалению, теперь выражают свое разочарование освистыванием и оскорблениями во время матчей. Мы всегда хотели избежать подобной реакции, но ваше отношение и безразличие к такому историческому клубу, как «Ювентус», больше недопустимы!

Вы поймете, что мы больше не можем этого выносить. Вы почувствуете наше разочарование. Надеемся, что оно зажжет в вас, игроках, тренере и руководстве, что-то, что могло бы хотя бы частично спасти провальный сезон, которого не было 14 лет!

Мы приглашаем всех болельщиков «Ювентуса» высказать свое мнение и присоединиться к демонстрации нашего недовольства в воскресенье и в понедельник на стадионе!» – говорится в заявлении фанатов, цитируемом TuttoJuve.