Филоджин-Байдейс дважды забил «МЮ» за тайм – это первые голы 23-летнего вингера «Ипсвича» в АПЛ

Игрок «Ипсвича» сделал дубль в матче с «Манчестер Юнайтед», забив впервые в АПЛ.

Джейден Филоджин-Байдейс поразил ворота «МЮ» в гостевом матче 27-го тура Премьер-лиги на 4-й и второй добавленной к первому тайму минутах.

23-летний английский вингер впервые забил в АПЛ . Это его 19-й матч в турнире – 14 за «Астон Виллу », 5 за «Ипсвич».

Напомним, что в январе «Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу », которого купила летом 2024-го за 13 млн.

Подробная статистика Джейдена доступна здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед » – «Ипсвич» (3:2, второй тайм).