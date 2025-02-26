Филоджин-Байдейс дважды забил «МЮ» за тайм – это первые голы 23-летнего вингера «Ипсвича» в АПЛ
Игрок «Ипсвича» сделал дубль в матче с «Манчестер Юнайтед», забив впервые в АПЛ.
Джейден Филоджин-Байдейс поразил ворота «МЮ» в гостевом матче 27-го тура Премьер-лиги на 4-й и второй добавленной к первому тайму минутах.
23-летний английский вингер впервые забил в АПЛ. Это его 19-й матч в турнире – 14 за «Астон Виллу», 5 за «Ипсвич».
Напомним, что в январе «Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу», которого купила летом 2024-го за 13 млн.
Подробная статистика Джейдена доступна здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич» (3:2, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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