Доргу удален за удар шипами в голень хавбеку «Ипсвича» Хатчинсону в конце 1-го тайма. В начале игры защитник «МЮ» сделал результативную ошибку
Патрик Доргу удален в конце первого тайма игры с «Ипсвичем».
На 40-й минуте матча 27-го тура АПЛ защитник «Манчестер Юнайтед» попытался дотянуться до мяча, которым владел хавбек Омари Хатчинсон, и наступил тому на голень.
Главный судья Даррен Инглэнд, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение показать 20-летнему футболисту красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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