Доргу удален за удар шипами в голень хавбеку «Ипсвича» Хатчинсону в конце 1-го тайма. В начале игры защитник «МЮ» сделал результативную ошибку

Патрик Доргу удален в конце первого тайма игры с «Ипсвичем».

На 40-й минуте матча 27-го тура АПЛ защитник «Манчестер Юнайтед » попытался дотянуться до мяча, которым владел хавбек Омари Хатчинсон , и наступил тому на голень.

Главный судья Даррен Инглэнд, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение показать 20-летнему футболисту красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота