«Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу». Вингера купили за 13 млн летом, у него 0+0 в 15 матчах
Джейден Филоджин-Байдейс перешел в «Ипсвич» из «Астон Виллы».
22-летний английский вингер заключил контракт с новым клубом на 4,5 года.
Ранее сообщалось, что «Ипсвич» заплатит 22 млн фунтов за Филоджина-Байдейса.
Напомним, что летом «Астон Вилла» вернула своего воспитанника из «Халла» за 13 млн фунтов.
В 15 матчах этого сезона Джейден не совершил результативных действий и получил 2 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Фото: itfc.co.uk
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ипсвича»
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