«Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу». Вингера купили за 13 млн летом, у него 0+0 в 15 матчах

Джейден Филоджин-Байдейс перешел в «Ипсвич» из «Астон Виллы».

22-летний английский вингер заключил контракт с новым клубом на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что «Ипсвич » заплатит 22 млн фунтов за Филоджина-Байдейса.

Напомним, что летом «Астон Вилла » вернула своего воспитанника из «Халла» за 13 млн фунтов.

В 15 матчах этого сезона Джейден не совершил результативных действий и получил 2 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь .

Фото: itfc.co.uk