«Манчестер Юнайтед» принимает «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Джейден Филоджин-Байдейс открыл счет на 4-й минуте после ошибки Патрика Доргу. Полузащитник «Ипсвича» Сэм Морси забил в свои ворота на 22-й. Маттейс де Лигт отличился на 26-й. На 44-й Доргу был удален с поля по итогам видеопросмотра.
Коэффициенты Манчестер Юнайтед:
Онана, Йоро, Магуайр, де Лигт, Гарначо (Мазрауи, 45), Зиркзе, Доргу, Бруну Фернандеш, Угарте, Диогу Далот, Хейлунд, Грачик, Харрисон, Линделеф, Мазрауи, Хевен, Эриксен, Каземиро, Оби-Мартин
Ипсвич:
Палмер, Гривз, О`Ши, Туанзебе, Кларк, Хатчинсон, Дэвис, Каюсте, Морси, Филоджин-Байдейс, Делап, Мурич, Вулфенден, Джонсон, Таунсенд, Тэйлор, Смодич, Луонго, Херст, Броудхед
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