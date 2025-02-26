«Манчестер Юнайтед» принимает «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ.

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Джейден Филоджин-Байдейс открыл счет на 4-й минуте после ошибки Патрика Доргу. Полузащитник «Ипсвича» Сэм Морси забил в свои ворота на 22-й. Маттейс де Лигт отличился на 26-й. На 44-й Доргу был удален с поля по итогам видеопросмотра.

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