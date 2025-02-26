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«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, у Морси автогол, Доргу удален. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Джейден Филоджин-Байдейс открыл счет на 4-й минуте после ошибки Патрика Доргу. Полузащитник «Ипсвича» Сэм Морси забил в свои ворота на 22-й. Маттейс де Лигт отличился на 26-й. На 44-й Доргу был удален с поля по итогам видеопросмотра.

Англия. Премьер-лига 26 февраля 19:30
27 тур
Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Первый тайм
1
2 - 1
1.17XG0.68
0
0′
Ипсвич
Коэффициенты
Гарначо   Мазрауи
45’
Доргу
43’
35’
Морси
  де Лигт
26’
  Морси
22’
4’
  Филоджин-Байдейс
Манчестер Юнайтед:
Онана, Йоро, Магуайр, де Лигт, Гарначо (Мазрауи, 45), Зиркзе, Доргу, Бруну Фернандеш, Угарте, Диогу Далот, Хейлунд, Грачик, Харрисон, Линделеф, Мазрауи, Хевен, Эриксен, Каземиро, Оби-Мартин
1тайм
Ипсвич:
Палмер, Гривз, О`Ши, Туанзебе, Кларк, Хатчинсон, Дэвис, Каюсте, Морси, Филоджин-Байдейс, Делап, Мурич, Вулфенден, Джонсон, Таунсенд, Тэйлор, Смодич, Луонго, Херст, Броудхед

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoИпсвич
logoМанчестер Юнайтед
logoДжейден Филоджин-Байдейс
logoСэм Морси
logoПатрик Доргу
logoМаттейс де Лигт
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