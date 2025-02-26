Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
Фанаты «Ипсвича» называли «МЮ» дерьмом во время матча АПЛ.
Команды встречаются на «Олд Траффорд» в рамках 27-го тура (0:1, первый тайм).
«Ипсвич» открыл счет уже на 4-й минуте матча – Джейден Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота после ошибки Патрика Доргу.
После гола болельщики гостей скандировали: «Вы гребаное дерьмо».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
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