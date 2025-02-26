Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса

Фанаты «Ипсвича» называли «МЮ» дерьмом во время матча АПЛ.

Команды встречаются на «Олд Траффорд » в рамках 27-го тура (0:1, первый тайм).

«Ипсвич » открыл счет уже на 4-й минуте матча – Джейден Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота после ошибки Патрика Доргу .

После гола болельщики гостей скандировали: «Вы гребаное дерьмо».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.