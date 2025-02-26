«МЮ» 20 матчей подряд не ведет после 1-го тайма – от «Ипсвича» пропустили на 2-й добавленной
«Манчестер Юнайтед» 20 матчей подряд не ведет после первого тайма.
«МЮ» вел у «Ипсвича» дома в 27-м туре АПЛ со счетом 2:1. Однако Джейден Филоджин-Байдейс сделал дубль на второй добавленной минуте и сравнял счет к перерыву. Хозяева играют вдесятером после удаления Патрика Доргу на 43-й.
«Манчестер Юнайтед» не выигрывал первый тайм с 13-го тура АПЛ – 1 декабря Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе поразили ворота «Эвертона», а сам матч завершился со счетом 4:0.
С тех пор клуб сыграл 20 матчей во всех турнирах и ни разу не вел после первого тайма.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
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