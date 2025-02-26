«МЮ» 20 матчей подряд не ведет после 1-го тайма – от «Ипсвича» пропустили на 2-й добавленной

«Манчестер Юнайтед» 20 матчей подряд не ведет после первого тайма.

«МЮ» вел у «Ипсвича » дома в 27-м туре АПЛ со счетом 2:1. Однако Джейден Филоджин-Байдейс сделал дубль на второй добавленной минуте и сравнял счет к перерыву. Хозяева играют вдесятером после удаления Патрика Доргу на 43-й.

«Манчестер Юнайтед » не выигрывал первый тайм с 13-го тура АПЛ – 1 декабря Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе поразили ворота «Эвертона», а сам матч завершился со счетом 4:0.

С тех пор клуб сыграл 20 матчей во всех турнирах и ни разу не вел после первого тайма.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.