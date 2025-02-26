«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта

«Манчестер Юнайтед» забил в первом тайме впервые за 8 матчей.

Полузащитник «Ипсвича » Сэм Морси отправил мяч в свои ворота в выездном матче 27-го тура АПЛ на 22-й минуте, после чего счет стал равным. На 26-й защитник хозяев Маттейс де Лигт вывел свою команду вперед.

В последний раз в первом тайме «Юнайтед » забивал 19 января – хавбек Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 23-й минуте в игре с «Брайтоном» (1:3). С тех пор команда Рубена Аморима не могла забить в первом тайме на протяжении семи матчей.

Два гола за первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед » не забивал с 13-го тура АПЛ – 1 декабря Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе поразили ворота «Эвертона» (4:0). С тех пор клуб сыграл 19 матчей.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

У «МЮ» только 1 гол в 1-м тайме за 17 последних матчей – Бруну забил с пенальти «Брайтону» 19 января