«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
Полузащитник «Ипсвича» Сэм Морси отправил мяч в свои ворота в выездном матче 27-го тура АПЛ на 22-й минуте, после чего счет стал равным. На 26-й защитник хозяев Маттейс де Лигт вывел свою команду вперед.
В последний раз в первом тайме «Юнайтед» забивал 19 января – хавбек Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 23-й минуте в игре с «Брайтоном» (1:3). С тех пор команда Рубена Аморима не могла забить в первом тайме на протяжении семи матчей.
Два гола за первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» не забивал с 13-го тура АПЛ – 1 декабря Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе поразили ворота «Эвертона» (4:0). С тех пор клуб сыграл 19 матчей.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
У «МЮ» только 1 гол в 1-м тайме за 17 последних матчей – Бруну забил с пенальти «Брайтону» 19 января
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