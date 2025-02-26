«Фенербахче» хочет, чтобы оставшиеся матчи сезона в Турции судили иностранные арбитры. Клуб подал запрос в федерацию

«Фенербахче» хочет, чтобы в Турции работали иностранные арбитры.

Ранее главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью и сам клуб неоднократно публично критиковали турецких судей.

Дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем » (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции обслуживала бригада судей во главе со словенцем Славко Винчичем. После игры тренер «Галатасарая» Окан Бурук раскритиковал иностранных арбитров: «Моуринью знаменит своим нытьем – пусть продолжает. Винчич отработал хуже турецких судей, у него дрожали руки и ноги».

«Галатасарай» лидирует в таблице, опережая «Фенербахче» на 6 очков после 24 матчей.

«Положительный вклад в турецкий футбол зарубежных судей, назначенных Турецкой футбольной федерацией (TFF) на дерби, был отмечен большинством представителей спортивного сообщества.

Тот факт, что некоторые клубы турецкой Суперлиги запрашивают одного и того же арбитра на свои матчи, является показателем обоснованности наших требований на сегодняшний день.

По этой причине 25 февраля 2025 года мы официально подали запрос в TFF с просьбой о том, чтобы все оставшиеся матчи сезона-2024/25 обслуживали иностранные судьи.

Мы также сообщаем, что приветствуем просьбу наших конкурентов о том, чтобы их игры с нами обслуживались иностранными судьями», – сказано в заявлении «Фенербахче ».

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