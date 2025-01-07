Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»
В воскресенье «Фенербахче» обыграл «Хатайспор» со счетом 2:1.
«Мои игроки старались изо всех сил. Мы работали в течение 9 дней, мы одержали уверенную победу.
Если бы цвета соперника были другими, они могли бы остаться ввосьмером. Мы знаем, в какой токсичной лиге играем. Они знают, как играть против нас, как играть против других соперников. В этом матче, как и в игре с «Еюпспором», должно было быть 5 красных. Наши игроки и наши соперники знают это. Мы должны продолжать идти своим путем.
Почему вы [турецкие СМИ] скрываете правду? Чего боятся люди в этой стране? Чего боитесь вы? Я знаю, что вы журналист, я тоже мог бы стать журналистом, но чего вы боитесь? Связана ли разница по очкам с игрой? Говорите правду. Не спрашивайте меня!» – сказал главный тренер «Фенербахче».
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