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  • Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»
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Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»

Жозе Моуринью отреагировал на срыв игры «Галатасарая».

В начале первого тайма матча 23-го тура чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля.

Главный тренер «Фенербахче» не оставил без внимания этот инцидент.

«Вот почему «Галатасарай» бил 9 пенальти в 10 последних матчах! Вот почему «Галатасарай» проигрывает «Янг Бойз», «Мальме» и так далее, но на протяжении пяти лет выигрывает почти каждый матч [в Турции]», – написал Моуринью.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Жозе Моуринью
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