Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»

Жозе Моуринью отреагировал на срыв игры «Галатасарая».

В начале первого тайма матча 23-го тура чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти , так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор » Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля.

Главный тренер «Фенербахче » не оставил без внимания этот инцидент.

«Вот почему «Галатасарай» бил 9 пенальти в 10 последних матчах! Вот почему «Галатасарай » проигрывает «Янг Бойз », «Мальме » и так далее, но на протяжении пяти лет выигрывает почти каждый матч [в Турции]», – написал Моуринью.