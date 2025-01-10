Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»
«Галатасарай» и «Истанбул» сыграли вничью со счетом 2:2 в Кубке Турции 8 января. В одном из эпизодов защитник хозяев Абдюлькерим Бардакджи, не успевая к мячу, ударил шипами в голень полузащитнику гостей Мигелу Крешпу, но не был наказан карточкой.
Крешпу выложил ролик с этим моментом в Instagram. «Судья сказал, что это футбол», – подписал его португалец.
Жозе Моуринью, возглавляющий «Фенербахче», тоже опубликовал этот фрагмент и написал: «Дорогой Мигел, надеюсь, у тебя все хорошо и твои щитки изготовлены из углепластика».
Крешпу ответил соотечественнику: «Я в порядке, тренер. Спасибо вам, спасибо Богу и спасибо моим углепластиковым щиткам. Мне повезло».
Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неуважение к фанатам и критику судейства: «Наносит ущерб репутации федерации и снижает ценность турецкого футбола»
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