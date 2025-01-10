Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»

Жозе Моуринью сострил по поводу судейства в турецком футболе.

«Галатасарай» и «Истанбул» сыграли вничью со счетом 2:2 в Кубке Турции 8 января. В одном из эпизодов защитник хозяев Абдюлькерим Бардакджи, не успевая к мячу, ударил шипами в голень полузащитнику гостей Мигелу Крешпу, но не был наказан карточкой.

Крешпу выложил ролик с этим моментом в Instagram. «Судья сказал, что это футбол», – подписал его португалец.

Жозе Моуринью, возглавляющий «Фенербахче», тоже опубликовал этот фрагмент и написал: «Дорогой Мигел, надеюсь, у тебя все хорошо и твои щитки изготовлены из углепластика».

Крешпу ответил соотечественнику: «Я в порядке, тренер. Спасибо вам, спасибо Богу и спасибо моим углепластиковым щиткам. Мне повезло».

Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неуважение к фанатам и критику судейства: «Наносит ущерб репутации федерации и снижает ценность турецкого футбола»