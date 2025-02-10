Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»

В «Фенербахче» высказались о матче «Адана Демирспор» и «Галатасарая».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти , так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена.

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба. Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.

«Мы все вместе следили за тем, что произошло. Мы все стали свидетелями бунта клуба, проигравшего «Галатасараю» из-за несправедливого решения. Мертенс бросился на землю, как он делал уже много раз, и судья пошел на уступки. Это касается не только одного игрока «Галатасарая». Некоторые футболисты падают во время матчей, как будто это их долг. Они не получают желтые или красные карточки. Они делают это уже много лет.

Чтобы отвлечь внимание, изменить мотив и скрыть этот позор, было сделано заявление: «Они ушли с поля, подстроив ситуацию». Конечно, мы не были удивлены. Если есть сюжет, то «Галатасарай» – ведущий актер. В этом матче подставой был Мертенс, и это наказание, который он получил за обман.

Они переносят инцидент на «Фенербахче». Сегодня вечером у них есть слова для наших лидеров. Слава богу, у нас нет менеджеров, которые рекламируют билеты на черном рынке, незаконные контракты или ставки. Мы – этичные менеджеры. Каждый знает, что правильно, а что нет. Мы сильно отличаемся от них. Я рад, что это так.

Две команды из Саудовской Аравии снялись с турнира, виноваты Али Коч и «Фенербахче». Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля, снова виноват «Фенербахче»... Они снова пытаются изобразить из себя жертву. Я хочу обратиться к нашим клубам: пожалуйста, не поддавайтесь на эту игру. Они повторяют эту игру, продолжают этот театр, в который играли годами. Давайте не будем никоим образом в этом участвовать», – заявил генеральный секретарь «Фенербахче» Бурак Кызылхан.

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