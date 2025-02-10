  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»
3

Генсек «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву – игроки падают, будто это их долг. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»

В «Фенербахче» высказались о матче «Адана Демирспор» и «Галатасарая».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля. Позже игра была отменена. 

Решение покинуть поле было принято в знак протеста против комитета судей и федерации футбола Турции, позднее заявили несколько официальных лиц клуба. Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил о своей отставке сегодня утром.

«Мы все вместе следили за тем, что произошло. Мы все стали свидетелями бунта клуба, проигравшего «Галатасараю» из-за несправедливого решения. Мертенс бросился на землю, как он делал уже много раз, и судья пошел на уступки. Это касается не только одного игрока «Галатасарая». Некоторые футболисты падают во время матчей, как будто это их долг. Они не получают желтые или красные карточки. Они делают это уже много лет.

Чтобы отвлечь внимание, изменить мотив и скрыть этот позор, было сделано заявление: «Они ушли с поля, подстроив ситуацию». Конечно, мы не были удивлены. Если есть сюжет, то «Галатасарай» – ведущий актер. В этом матче подставой был Мертенс, и это наказание, который он получил за обман.

Они переносят инцидент на «Фенербахче». Сегодня вечером у них есть слова для наших лидеров. Слава богу, у нас нет менеджеров, которые рекламируют билеты на черном рынке, незаконные контракты или ставки. Мы – этичные менеджеры. Каждый знает, что правильно, а что нет. Мы сильно отличаемся от них. Я рад, что это так.

Две команды из Саудовской Аравии снялись с турнира, виноваты Али Коч и «Фенербахче». Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля, снова виноват «Фенербахче»... Они снова пытаются изобразить из себя жертву. Я хочу обратиться к нашим клубам: пожалуйста, не поддавайтесь на эту игру. Они повторяют эту игру, продолжают этот театр, в который играли годами. Давайте не будем никоим образом в этом участвовать», – заявил генеральный секретарь «Фенербахче» Бурак Кызылхан.

Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TRT Spor
logoАдана Демирспор
происшествия
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoсудьи
logoДрис Мертенс
logoФенербахче
Али Коч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника
4сегодня, 08:40
Скандалище в Турции: соперник «Галатасарая» ушел с поля на 30-й минуте, взбешен даже Моуринью
59сегодня, 08:10
Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»
72вчера, 18:33
Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая». Матч отменен, решение по нему примут в ближайшие дни
58вчера, 17:40Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)
713 минут назад
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
723 минуты назад
Роман Пилипчук: «Спартак» – основной претендент на победу в РПЛ по качеству футбола. Не думаю, что еще кто-то сможет противостоять «Зениту»
2330 минут назад
«Динамо» договорилось о трансфере Касереса из «Лануса». Защитник сборной Парагвая вылетает на медосмотр («Чемпионат»)
746 минут назад
Месси посетил Супербоул и сфотографировался с Суаресом, Бускетсом и Альбой, Родри и Гризманн также были на матче. НФЛ назвала аргентинца «легендой»
28сегодня, 09:24
Педри об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «На днях на мне сфолили еще грубее, и красной карточки не было. Не понимаю этого»
20сегодня, 09:12
«Уехал из Исландии из-за медицины – сложно с лекарствами, недостаток квалифицированных врачей. В России сразу поставили диагноз и сказали, что делать». Вратарь «Ротора» Чагров о странах
74сегодня, 09:04
Спортс’’ ищет аналитика, который поможет нам улучшить продукт с помощью анализа данных. Присоединяйтесь к команде!
сегодня, 09:00Вакансия
Деку подал в суд на экс-кандидата в президенты «Барсы» Фонта – тот намекал на возможные нарушения при трансфере Роке
6сегодня, 08:49
Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»
23сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»
411 минут назад
Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»
233 минуты назад
Депутат Свищев: «Странно, что команды из новых регионов не допускаются до футбольных турниров России. Чего бояться? Санкции и сейчас работают»
1551 минуту назад
Эллиотт о пенальти с «Плимутом»: «Моя рука находилась в метре от бившего. Сказал судье: «Вы ожидаете, что я прыгну, прижав руки к бокам?». Спорить можно вечно»
656 минут назад
Альба о Маскерано во главе «Интер Майами»: «Еще в «Барсе» было видно, что он станет тренером. Мы дружили, но теперь отношения должны измениться»
1сегодня, 09:25
Мостовой о расходах «Спартака» на трансферы: «Тратить такие деньги в отсутствие еврокубков – безумие, но клуб хочет стать чемпионом. Посмотрим, что из этого получится»
6сегодня, 08:57
Вера о русской музыке: «Baby mama Скриптонита включали постоянно в «Оренбурге». Я думал, что с ума сойду»
17сегодня, 08:49
Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника
4сегодня, 08:40
Санья о «Сити» против «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» будет фаворитом, но шансы 50 на 50. Это не АПЛ, будет другая атмосфера – «горожане» способны продемонстрировать фантастическую игру»
1сегодня, 08:28
Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»
5сегодня, 07:35
Рекомендуем