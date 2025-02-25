«Моуринью знаменит своим нытьем – пусть продолжает. Винчич отработал хуже турецких судей, у него дрожали руки и ноги». Тренер «Галатасарая» Бурук о 0:0 с «Фенербахче»

Тренер «Галатасарая» раскритиковал судейство в дерби с «Фенербахче».

Команды сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции. Матч обслуживала бригада судей во главе со словенцем Славко Винчичем.

«Мы не создали никаких явных моментов. Мы не оправдали наших собственных ожиданий.

Мы видели, как плохо работал судья, который обслуживал финал Лиги чемпионов. Я видел, как у него дрожала рука, когда он пытался свистеть на пустом месте. Винчич фиксировал много фолов, часто останавливал игру. Мерт [Мюльдюр ] играл рукой, четвертый судья сказал: «Рука», – и он его не послушал. Его не слушали, потому что он турок. Это неуважение!

Я сказал Винчичу, что он отработал хуже, чем турецкие арбитры. У него дрожали руки и ноги. Я очень недоволен его судейством. Вы приглашаете судью за очень большие деньги, а он просто пытается замедлить игру, чтобы она завершилась со счетом 0:0.

Моуринью долго жаловался! Плачущий... Он знаменит своим нытьем. Он зашел в судейскую и стал жаловаться! Пусть продолжает ныть», – сказал Окан Бурук .

Моуринью после 0:0 с «Галатасараем»: «Отличный матч благодаря судье Винчичу. Если турецкие арбитры критически оценят себя, и цирк не продолжится, концовка сезона будет захватывающей»