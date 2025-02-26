Клубы, покупавшие игроков у «МЮ», могут сейчас предложить манкунианцам деньги, чтобы потом не платить проценты от перепродаж. Это поможет «Юнайтед» на фоне финансовых проблем

«Манчестер Юнайтед» может получить деньги за игроков вместо процентов в будущем.

После того как глава Ineos Джим Рэтклифф стал совладельцем «МЮ», клуб проводит политику уменьшения расходов.

В свете финансовых проблем «Юнайтед» несколько клубов, подписавшие футболистов манкунианцев с условием перечисления процента от суммы перепродажи, рассматривают возможность досрочного выкупа этой опции без последующих обязательств.

Речь идет о том, что клубы могут сейчас выплатить определенные суммы «Манчестер Юнайтед » и отменить возможные платежи в будущем.

Это даст «МЮ» возможность сразу тратить деньги, а также снизит финансовое давление на клуб, который терпит убытки с 2019 года. Выкуп этих опций может состояться значительно раньше 30 июня, когда заканчивается финансовый год.

The Telegraph отмечает, что существуют различные опции в контрактах проданных игроков «Юнайтед». Например, за Аннибаля Межбри «Бернли » должен выплатить до 50% от суммы перепродажи, однако этот процент будет уменьшаться в последующие трансферные окна. Факундо Пельистри был продан «Панатинаикосу » за 6 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов и 45% от суммы перепродажи в любой момент.

Также «МЮ» получит часть прибыли за Мэйсона Гринвуда , если «Марсель » решит его продать. То же самое касается и Скотта Мактоминея («Наполи »), Аарона Уан-Биссаки («Вест Хэм»).

В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников

Прибыль «МЮ» за квартал снизилась на 88,7% по сравнению с предыдущим годом. Доходы уменьшились, долг вырос