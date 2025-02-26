Клубы, покупавшие игроков у «МЮ», могут сейчас предложить манкунианцам деньги, чтобы потом не платить проценты от перепродаж. Это поможет «Юнайтед» на фоне финансовых проблем
После того как глава Ineos Джим Рэтклифф стал совладельцем «МЮ», клуб проводит политику уменьшения расходов.
В свете финансовых проблем «Юнайтед» несколько клубов, подписавшие футболистов манкунианцев с условием перечисления процента от суммы перепродажи, рассматривают возможность досрочного выкупа этой опции без последующих обязательств.
Речь идет о том, что клубы могут сейчас выплатить определенные суммы «Манчестер Юнайтед» и отменить возможные платежи в будущем.
Это даст «МЮ» возможность сразу тратить деньги, а также снизит финансовое давление на клуб, который терпит убытки с 2019 года. Выкуп этих опций может состояться значительно раньше 30 июня, когда заканчивается финансовый год.
The Telegraph отмечает, что существуют различные опции в контрактах проданных игроков «Юнайтед». Например, за Аннибаля Межбри «Бернли» должен выплатить до 50% от суммы перепродажи, однако этот процент будет уменьшаться в последующие трансферные окна. Факундо Пельистри был продан «Панатинаикосу» за 6 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов и 45% от суммы перепродажи в любой момент.
Также «МЮ» получит часть прибыли за Мэйсона Гринвуда, если «Марсель» решит его продать. То же самое касается и Скотта Мактоминея («Наполи»), Аарона Уан-Биссаки («Вест Хэм»).
В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников
Прибыль «МЮ» за квартал снизилась на 88,7% по сравнению с предыдущим годом. Доходы уменьшились, долг вырос
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий