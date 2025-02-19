Прибыль «МЮ» за квартал снизилась на 88,7% по сравнению с предыдущим годом. Доходы уменьшились, долг вырос

Ключевые финансовые показатели «МЮ» за год ухудшились.

«Манчестер Юнайтед » отчитался об итогах второго квартала финансового года (октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года).

Доходы за период составили 198,7 млн ​​фунтов – на 12% меньше, чем за аналогичный период год назад (225,8 млн фунтов). Операционная прибыль снизилась на 88,7% – с 27,5 млн фунтов до 3,1 млн. Долг клуба вырос с 506,6 млн до 515,7 млн (на 1,8%).

Доходы от трансляций снизились на 42% – со 106,4 млн до 61,6 млн. Коммерческие доходы выросли на 18,5% – с 71,8 млн до 85,1 млн.

Увольнение тен Хага и его штаба обошлось «МЮ» в 14,5 млн фунтов

В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников