В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников

В «Манчестер Юнайтед» может пройти новая волна сокращений.

По информации BBC, клуб рассматривает возможность дальнейших сокращений в рамках работы по снижению расходов. Ранее были уволены 250 сотрудников «Юнайтед».

Отмечается, что за последние три года клуб потерял почти 300 миллионов фунтов. Один из источников заявил, что такие убытки свидетельствуют о неустойчивом финансовом состоянии.

В «Юнайтед » не опровергли информацию о том, что компания Джима Рэтклиффа Ineos, которая владеет миноритарной долей акций клуба, рассматривает возможность сокращения от 100 до 200 человек. Точное количество сотрудников, которые будут уволены, еще не определено. Также пока неизвестно, когда и какие отделы будут затронуты. Окончательное решение будет принято в течение двух недель.

По оценкам клуба, новая волна сокращений позволит экономить около 45 миллионов фунтов в год. Эти средства планируется вложить в основную команду.