Директор «МЮ» Беррада о сокращении 150-200 сотрудников: «Непростое решение, чтобы вернуть финансовую стабильность. Нельзя инвестировать в успех на поле и инфраструктуру, неся убытки 5 лет подряд»

Омар Беррада прокомментировал сокращения в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня клуб объявил о сокращении 150-200 сотрудников. Летом «МЮ» уже уволил 250 человек.

«Мы ответственны за то, чтобы привести «Манчестер Юнайтед » к лучшим позициям для побед мужской, женской и молодежных команд. Мы инициируем ряд масштабных мер, которые преобразят и обновят клуб. К сожалению, это означает дальнейшие возможные сокращения, и мы глубоко сожалеем о том, что это затронет наших коллег. Однако это непростое решение необходимо, чтобы вернуть клубу стабильное финансовое положение.

Мы теряем деньги последние пять лет подряд. Так больше не может продолжаться. Два наших главных приоритета как клуба – добиваться успеха на поле для наших болельщиков и улучшать нашу инфраструктуру. Мы не можем вкладываться в эти цели, неся постоянные убытки.

В конце этого процесса у нас будет более экономичный, гибкий и финансово устойчивый клуб, который продолжит предоставлять услуги мирового класса нашим ценным коммерческим партнерам. Тогда мы окажемся в гораздо более выгодном положении, чтобы инвестировать в успех футбола и улучшение условий для болельщиков, соблюдая при этом правила УЕФА и Премьер-лиги», – сказал директор «МЮ».