Ineos владельца «МЮ» Рэтклиффа прекратит спонсировать «Тоттенхэм». Ведутся переговоры о досрочном завершении сотрудничества

Компания сэра Джима Рэтклиффа хочет расторгнуть сотрудничество с «Тоттенхэмом».

По данным ESPN, совладельцы «Манчестер Юнайтед» Ineos ведут переговоры о досрочном расторжении спонсорского соглашения с лондонским клубом.

Нефтехимическая группа компаний, которой принадлежит 28,9% акций «Юнайтед», в 2022 году подписала 5-летнее соглашение со «шпорами» на рекламу полноприводного автомобиля Grenadier. Согласно договору, логотип компании должен размещаться на стадионе «Тоттенхэма» во время матчей.

ESPN отмечает, что Ineos хочет расторгнуть многомиллионное соглашение, поскольку продолжает сокращать свое участие в различных видах спорта, включая регби и «Формулу-1».

Утверждается, что переговоры с «Тоттенхэмом» ведутся в дружественном ключе.