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«МЮ» может закрыть офис в Лондоне с целью сокращения расходов

«МЮ» может закрыть офис в Лондоне.

BBC сообщает, что клуб рассматривает этот шаг в рамках мер по сокращению расходов. При этом официальные лица «Манчестер Юнайтед» утверждают, что клуб сохранит присутствие в столице Великобритании ради продвижения на рынке и сотрудничества с глобальными партнерами.

Ранее стало известно, что компания Джима Рэтклиффа Ineos, которая владеет миноритарной долей акций клуба, рассматривает возможность сокращения от 100 до 200 человек, что позволит сэкономить около 45 млн фунтов в год. За последние три года клуб потерял почти 300 миллионов фунтов – один из источников заявил, что такие убытки свидетельствуют о неустойчивом финансовом состоянии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
бизнес
logoМанчестер Юнайтед
деньги
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
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