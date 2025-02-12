«МЮ» может закрыть офис в Лондоне с целью сокращения расходов

«МЮ» может закрыть офис в Лондоне.

BBC сообщает, что клуб рассматривает этот шаг в рамках мер по сокращению расходов. При этом официальные лица «Манчестер Юнайтед » утверждают, что клуб сохранит присутствие в столице Великобритании ради продвижения на рынке и сотрудничества с глобальными партнерами.

Ранее стало известно , что компания Джима Рэтклиффа Ineos, которая владеет миноритарной долей акций клуба, рассматривает возможность сокращения от 100 до 200 человек, что позволит сэкономить около 45 млн фунтов в год. За последние три года клуб потерял почти 300 миллионов фунтов – один из источников заявил, что такие убытки свидетельствуют о неустойчивом финансовом состоянии.