Фанаты «МЮ» проведут протест против руководства: «Атмосфера вокруг клуба – просто помойка. Ничего не изменилось, нам нужны действия. Отрыв клуба от сообщества хоронит фанатскую культуру»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» планируют акцию протеста против руководства.

По информации Daily Mail, группа фанатов The 1958 проведет демонстрацию в связи с недовольством перспективой повышения цен на билеты и тем, как клуб обращается с болельщиками. Акция протеста пройдет перед домашним матчем с «Арсеналом » 9 марта.

«Мы готовились к этому несколько недель. Мы злы, и это ощущение нарастало в течение некоторого времени. Мы все были более чем терпеливы.

Мы все знаем первопричину. Мы всегда знали, что есть очевидная проблема. Но на нее не обращают внимания. Расплачиваться, причем не одним способом, просят именно тех, кто меньше всего может себе это позволить, кто имеет самую глубокую эмоциональную связь с нашим клубом. Нынешние владельцы топчутся по поддержке поколений и воспоминаниям друзей и семьи. Хватит.

Нам нужны действия, а не слова, этого недостаточно. Клуб проповедует взаимодействие с фанатами, но на самом деле не практикует его. Он организует собрания с участием совета болельщиков, но запрещает разглашать информацию. Эти собрания должны организовываться для фанатов, но клуб на них почти ничего не сообщает. Это позор!

Тишина клуба оглушительна. Мы снова поднимаемся, чтобы защитить наш клуб, и предупреждаем, что это будут не только уличные акции на стадионе. Продолжайте относиться к фанатам с презрением на свой страх и риск. Как мы уже говорили ранее, отрыв нашего клуба от сообщества, его рабочих корней и поколений болельщиков хоронит фанатскую культуру.

Они предпочитают выжать как можно больше денег из болельщиков, посещающих матчи, чем столкнуться с реальными финансовыми проблемами клуба. Долги, неэффективное управление клубом и непосильные процентные платежи. Нынешняя атмосфера вокруг клуба и болельщиков – просто помойка. Ничего не изменилось. На самом деле, она хуже, чем когда-либо.

Так зачем же мы это делаем? Чтобы вернуть себе наш клуб, бороться за следующее поколение, защищать нашу историю и культуру болельщиков, гарантировать выживание нашего клуба и восстановить стандарты, достоинство и целостность.

Мы также хотим объединить наших болельщиков и избежать повторения модели покупки, обремененной долгами, любым новым владельцем», – заявил представитель группы фанатов.

«МЮ» – болельщикам о возможном повышении цен на билеты: «Если ничего не предпринимать, рискуем нарушить правила PSR и ФФП. Убытки – свыше 300 млн фунтов за последние 3 года»