«Реал» не пропустил впервые за 7 матчей – 2:0 с «Жироной»

«Реал» впервые за 7 матчей не пропустил голов.

«Мадрид » дома победил «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги .

В последний раз команда Карло Анчелотти сохранила свои ворота в неприкосновенности 29 января, разгромив «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов. Затем были 6 матчей подряд с пропущенными голами.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.