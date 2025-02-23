«Реал» не пропустил впервые за 7 матчей – 2:0 с «Жироной»
«Реал» впервые за 7 матчей не пропустил голов.
«Мадрид» дома победил «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.
В последний раз команда Карло Анчелотти сохранила свои ворота в неприкосновенности 29 января, разгромив «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов. Затем были 6 матчей подряд с пропущенными голами.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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