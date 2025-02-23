«Реал» победил в Ла Лиге впервые за 4 матча – «Жирону» дома

«Реал Мадрид» выиграл в Ла Лиге впервые за четыре матча.

«Мадрид » дома победил «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги .

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) и «Атлетико» (1:1) и уступил «Эспаньолу» (0:1).

1 марта команде Карло Анчелотти предстоит выезд к «Бетису».

В таблице чемпионата Испании «сливочные» набрали 54 очка, как и «Барселона», но уступают по дополнительным показателям.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.