«Реал» победил в Ла Лиге впервые за 4 матча – «Жирону» дома
«Реал Мадрид» выиграл в Ла Лиге впервые за четыре матча.
«Мадрид» дома победил «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.
Ранее «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) и «Атлетико» (1:1) и уступил «Эспаньолу» (0:1).
1 марта команде Карло Анчелотти предстоит выезд к «Бетису».
В таблице чемпионата Испании «сливочные» набрали 54 очка, как и «Барселона», но уступают по дополнительным показателям.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости