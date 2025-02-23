Мбаппе набрал 33 (28+5) очка в 39 матчах за «Реал». Килиан отдал пас на Винисуса в игре с «Жироной»

Килиан Мбаппе сделал очередное результативное действие в составе «Реала».

«Мадрид » дома обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги .

На 83-й минуте Мбаппе отдал голевой пас на вингера Винисиуса Жуниора , забившего второй гол своей команды.

Таким образом, 26-летний французский форвард набрал 20 (17+3) очков в 23 матчах Ла Лиги.

В 39 играх за «сливочных» во всех турнирах Килиан набрал 33 (28+5) очка. Подробная статистика выступлений Мбаппе доступна здесь .

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.