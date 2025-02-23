Мбаппе набрал 33 (28+5) очка в 39 матчах за «Реал». Килиан отдал пас на Винисуса в игре с «Жироной»
Килиан Мбаппе сделал очередное результативное действие в составе «Реала».
«Мадрид» дома обыграл «Жирону» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.
На 83-й минуте Мбаппе отдал голевой пас на вингера Винисиуса Жуниора, забившего второй гол своей команды.
Таким образом, 26-летний французский форвард набрал 20 (17+3) очков в 23 матчах Ла Лиги.
В 39 играх за «сливочных» во всех турнирах Килиан набрал 33 (28+5) очка. Подробная статистика выступлений Мбаппе доступна здесь.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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