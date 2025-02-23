У «Реала» 4 победы и 2 ничьих после поражения от «Эспаньола»

«Реал» не проигрывает на протяжении шести матчей.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (2:0) в 25-м туре чемпионата Испании.

В последний раз мадридцы уступали 1 февраля – «Эспаньолу» (0:1). С тех пор они одержали победы над «Леганесом» (3:2), «Манчестер Сити» (3:2 и 3:1) и «Жироной», а также сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Осасуной» (1:1).

26 февраля «Реал » выступит в гостях у «Сосьедада» в Кубке Испании.