У «Реала» 4 победы и 2 ничьих после поражения от «Эспаньола»
«Реал» не проигрывает на протяжении шести матчей.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (2:0) в 25-м туре чемпионата Испании.
В последний раз мадридцы уступали 1 февраля – «Эспаньолу» (0:1). С тех пор они одержали победы над «Леганесом» (3:2), «Манчестер Сити» (3:2 и 3:1) и «Жироной», а также сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Осасуной» (1:1).
26 февраля «Реал» выступит в гостях у «Сосьедада» в Кубке Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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