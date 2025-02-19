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Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»

Хосе Мунуэра Монтеро отрицает, что дом с муралом Лионеля Месси принадлежит ему.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро. Сообщалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ». В случае подтверждения конфликта интересов Монтеро грозит отстранение от работы на срок до 5 лет.

Также появилась информация, что в особняке Мунуэры Монтеро в Кордове, где также расположена штаб-квартира его компании, есть мурал с изображением Лионеля Месси в форме «Барселоны».

«Я не живу в нем, и у меня нет там офиса. Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру. В этом нет ничего странного. Мне нечего скрывать, все прояснилось, и появятся новости о том, что все объяснимо.

Все эти годы я читаю лекции, передавая ценности, которым меня научили спорт и моя семья. Я создал фирму для того времени, когда я завершу карьеру арбитра, мы проводим конференции для компаний. В качестве дополнительной бесплатной услуги для молодежи мы создаем базу данных с представителями спортивной индустрии, чтобы у них был справочный сайт. Больше ничего.

Спортивные организации никогда в жизни мне не платили. Мне платят компании, которые меня нанимают», – сказал Мунуэра Монтеро.

Судью, удалившего Беллингема, подозревают в коррупции. Похоже, он нелегально связан с УЕФА и Ла Лигой

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
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