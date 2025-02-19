Мунуэра Монтеро о судьях: «Мы люди и будем продолжать совершать ошибки. Прошу об уважении»
Испанского арбитра попросили оставить послание миру футбола.
«Пускай на нас смотрят с таким же уважением, с каким смотрят на игроков и клубы. Мы очень усердно работали, чтобы добиться того, чего мы достигли, и мы хотим работать достойно и ладить со всеми. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все были в одной лодке, и я прошу об уважении.
Мы не хотим терпеть неудачи, но я всегда буду продолжать совершать ошибки, даже если будет ВАР. Мы люди и будем продолжать совершать ошибки. Мы не изобретали ВАР, его придумали команды», – сказал Монтеро.
Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»
Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий