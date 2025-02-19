  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мунуэра Монтеро о судьях: «Мы люди и будем продолжать совершать ошибки. Прошу об уважении»
18

Мунуэра Монтеро о судьях: «Мы люди и будем продолжать совершать ошибки. Прошу об уважении»

Хосе Мунуэра Монтеро высказался о судейских ошибках.

Испанского арбитра попросили оставить послание миру футбола. 

«Пускай на нас смотрят с таким же уважением, с каким смотрят на игроков и клубы. Мы очень усердно работали, чтобы добиться того, чего мы достигли, и мы хотим работать достойно и ладить со всеми. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все были в одной лодке, и я прошу об уважении.

Мы не хотим терпеть неудачи, но я всегда буду продолжать совершать ошибки, даже если будет ВАР. Мы люди и будем продолжать совершать ошибки. Мы не изобретали ВАР, его придумали команды», – сказал Монтеро.

Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»

Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoсудьи
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Испанские судьи заявили о своей сплоченности на фоне «атмосферы ненависти и агрессии» и поддержали Мунуэру Монтеро
19сегодня, 19:52
Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ?»
106сегодня, 16:17
Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»
87сегодня, 13:08
Доводы «Реала» не убедили RFEF в том, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you судье матча с «Осасуной». Джуд дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги
132сегодня, 12:46
Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважение к судье» в матче с «Осасуной». «Реал» подаст апелляцию
152сегодня, 12:24
Главные новости
«Ман Сити» проиграл 3 из 5 февральских матчей. Дальше – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
43 минуты назад
3:1 – повторение крупнейшей победы «Реала» над «Сити». В 2022-м потребовалось дополнительное время
1812 минут назад
ПСВ – «Ювентус». 3:1 – Фламинго забил на 98-й! Онлайн-трансляция
9112 минут назадLive
Фанаты «Реала» скандировали «Гвардиола, оставайся!» после 3-го гола в ворота «Ман Сити»
3015 минут назад
Гвардиола впервые не вышел в 1/8 финала в качестве тренера. С «Барсой» и «Баварией» тренер доходил минимум до полуфинала
2118 минут назад
«Реал» в 28-й раз подряд дошел как минимум до 1/8 финала ЛЧ. Это лучшая серия в Европе
2924 минуты назад
«Зенит» предлагал 25 млн евро за Гарро из «Коринтианса». Бразильцы отказались продавать хавбека
828 минут назад
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Клуб доходил до этой стадии 11 лет подряд
12029 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» прошел «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» забил 7 голов «Бресту», «Боруссия» выбила «Спортинг»
144630 минут назадLive
«Реал» выбил «Ман Сити» из ЛЧ в 3 из 4 последних сезонов
5831 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
3только что
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
28 минут назад
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
416 минут назад
Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
1431 минуту назад
Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
536 минут назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
440 минут назад
Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»
43 минуты назад
Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли
344 минуты назадФото
Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»
347 минут назад
Саа об «МЮ»: «Я бы вернул Погба без колебаний, по сравнению с этой полузащитой у него другой настрой. Поль показал бы Амориму и фанатам, что он все еще один из лучших игроков в мире»
752 минуты назад