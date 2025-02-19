Испанские судьи заявили о своей сплоченности на фоне «атмосферы ненависти и агрессии» и поддержали Мунуэру Монтеро
Сегодня в Мадриде состоялась встреча судей, работающих на всех уровнях испанского футбола. Они проанализировали «тревожную и нестабильную ситуацию, в которой оказались».
«На фоне широко распространенной атмосферы ненависти и агрессии в отношении нашего коллектива мы, судьи, хотим показать, что мы более сплочены и сильны, чем когда-либо, и намерены выполнять свою работу, даже несмотря на то, что с каждым днем становится все труднее выполнять ее в обычном режиме на всех стадионах Испании.
Это работа, которую было бы невозможно выполнить без поддержки и профессионального руководства технического комитета судей RFEF, который также страдает от этой невыносимой среды.
Наконец, мы вновь заявляем о нашей полной и единодушной поддержке Хосе Мунуэры Монтеро, которого мы надеемся увидеть на игровом поле как можно скорее», – говорится в заявлении судей.
В RFEF опасаются, что сезон Ла Лиги будет приостановлен из-за протеста судей. У арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры
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