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  • «Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям
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«Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям

Тони Фрейша назвал попытки «Реала» влиять на судей «государственным переворотом».

Ранее представители мадридского клуба посещали офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Также главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях после удаления Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначение пенальти в пользу команды из Памплоны.

«Им не нравится президент CTA. А их устраивает круглый мяч? Может, сделаем его овальным? Вам нравятся прямоугольные ворота, или хотите сделать их круглыми?

Президента CTA выбирает президент Королевской испанской федерации футбола, а он избирается демократическим путем на ассамблее. И если вы идете против всего этого, то совершаете государственный переворот.

Это государственный переворот против испанского футбола, спонсируемый и возглавляемый «Реалом», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире El Chiringuito.

«Реал» пожаловался в RFEF на судейство в матче с «Эспаньолом»: «Решения против «Мадрида» достигли такого уровня фальсификации соревнования, что это нельзя игнорировать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoсудьи
телевидение
Тони Фрейша
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoБарселона
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