«Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям
Ранее представители мадридского клуба посещали офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).
Также главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях после удаления Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначение пенальти в пользу команды из Памплоны.
«Им не нравится президент CTA. А их устраивает круглый мяч? Может, сделаем его овальным? Вам нравятся прямоугольные ворота, или хотите сделать их круглыми?
Президента CTA выбирает президент Королевской испанской федерации футбола, а он избирается демократическим путем на ассамблее. И если вы идете против всего этого, то совершаете государственный переворот.
Это государственный переворот против испанского футбола, спонсируемый и возглавляемый «Реалом», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире El Chiringuito.
«Реал» пожаловался в RFEF на судейство в матче с «Эспаньолом»: «Решения против «Мадрида» достигли такого уровня фальсификации соревнования, что это нельзя игнорировать»
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