Слот о замене Конате после карточки с «Вулвс»: «Первая была необязательная, вторая за толчок плечом тоже была бы такой. Думаю, судья чувствовал это и не удалил его»

Арне Слот заменил Ибраима Конате в матче с «Вулвс» из-за риска удаления.

«Ливерпуль » выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:1 в 25-м туре АПЛ .

Конате получил желтую карточку на 31-й минуте за задержку Матеуса Куньи руками. 25-летний француз выбил мяч уже после свистка арбитра Саймона Хупера. По словам Кита Хэкетта, экс-руководителя английского судейского корпуса, рефери мог удалить Конате, показав ему по желтой за фол и выбитый мяч, так как это два разных эпизода.

Кроме того, на 39-й минуте Ибраима вступил в очередное единоборство с Куньей на границе штрафной и уронил соперника на газон, врезавшись в него. По итогам этого эпизода был назначен свободный удар, однако второго предупреждения защитник не получил. В перерыве он был заменен – вместо него на поле вышел Джарелл Куанса.

После игры главный тренер «Вулверхэмптона » Витор Перейра заявил , что Конате стоило удалить: «Я не судья, и мои слова ничего не изменят, но вторую желтую следовало показать».

«Да, я снял его с игры из-за этого. Я видел, как он получил первую желтую карточку – для меня это необязательная желтая. Если бы ему дали вторую за толчок плечом, это снова была бы необязательная желтая. И тогда его бы удалили за две необязательные желтые карточки. Я думаю, судья чувствовал то же самое, поэтому он не удалил его.

Но я смотрел футбол так много раз в жизни, и я знаю, что игрок и судья тогда находятся под давлением. Поэтому каждый следующий фол приводит к тому, что арбитр, возможно, подумает: «Может быть, я должен дать ему карточку».

Конате было очень сложно играть 45 минут без мяча против такой сильной команды, как «Вулверхэмптон». Поэтому мне пришлось заменить его, потому что нельзя играть в футбол, зная, что не можешь совершить фол против таких хороших игроков», – сказал главный тренер «красных» Слот .