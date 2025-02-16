Слот о замене Конате после карточки с «Вулвс»: «Первая была необязательная, вторая за толчок плечом тоже была бы такой. Думаю, судья чувствовал это и не удалил его»
«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:1 в 25-м туре АПЛ.
Конате получил желтую карточку на 31-й минуте за задержку Матеуса Куньи руками. 25-летний француз выбил мяч уже после свистка арбитра Саймона Хупера. По словам Кита Хэкетта, экс-руководителя английского судейского корпуса, рефери мог удалить Конате, показав ему по желтой за фол и выбитый мяч, так как это два разных эпизода.
Кроме того, на 39-й минуте Ибраима вступил в очередное единоборство с Куньей на границе штрафной и уронил соперника на газон, врезавшись в него. По итогам этого эпизода был назначен свободный удар, однако второго предупреждения защитник не получил. В перерыве он был заменен – вместо него на поле вышел Джарелл Куанса.
После игры главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра заявил, что Конате стоило удалить: «Я не судья, и мои слова ничего не изменят, но вторую желтую следовало показать».
«Да, я снял его с игры из-за этого. Я видел, как он получил первую желтую карточку – для меня это необязательная желтая. Если бы ему дали вторую за толчок плечом, это снова была бы необязательная желтая. И тогда его бы удалили за две необязательные желтые карточки. Я думаю, судья чувствовал то же самое, поэтому он не удалил его.
Но я смотрел футбол так много раз в жизни, и я знаю, что игрок и судья тогда находятся под давлением. Поэтому каждый следующий фол приводит к тому, что арбитр, возможно, подумает: «Может быть, я должен дать ему карточку».
Конате было очень сложно играть 45 минут без мяча против такой сильной команды, как «Вулверхэмптон». Поэтому мне пришлось заменить его, потому что нельзя играть в футбол, зная, что не можешь совершить фол против таких хороших игроков», – сказал главный тренер «красных» Слот.
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