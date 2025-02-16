Ван Дейк про тайм «Ливерпуля» без ударов: «Мы бы хотели доминировать все 90 минут, но это АПЛ, и «Вулвс» способны наказать»

Вирджил ван Дейк оценил игру «Ливерпуля» после победы над «Вулверхэмптоном».

«Ливерпуль» выиграл у «Вулвс» со счетом 2:1 в 25-м туре АПЛ , не нанеся ни одного удара за весь второй тайм.

«Мы бы хотели доминировать все 90 минут, но это АПЛ, и «Вулвс» способны наказать, создать опасные моменты.

Мы продолжали бороться, идти вперед и набрали три очка. Сегодняшняя игра показала, что, когда мяч у нас, мы можем использовать это.

Кунья опасен, и мы знали об этом. К сожалению, он смог забить, но больше мы им не позволили сделать это.

Хотя я отдаю должное соперникам за то, как они выходили из ситуаций один в один в большинстве случаев, как находили свободного игрока между нашими линиями. Но и мы иногда действовали небрежно и не всегда контролировали мяч так хорошо, как могли бы», – сказал капитан «красных» ван Дейк .

«Ливерпуль» провел тайм без ударов на «Энфилде» впервые за время сбора статистики Opta – против «Вулвс» после перерыва. Ударов у «красных» не было после 43-й минуты, гости пробили 13 раз во 2-м тайме