Слот с «Ливерпулем» набрал 60 очков в 25 турах АПЛ. Лучше начинал только Моуринью – 64 с «Челси»
Арне Слот выдал один из лучших стартов в истории АПЛ.
«Ливерпуль» под его руководством сегодня обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). После 25 туров у «красных» 60 очков.
В истории Премьер-лиги только один тренер начинал лучше – Жозе Моуринью. В первых 25 играх в чемпионате его «Челси» набрал 64 балла.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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