Слот с «Ливерпулем» набрал 60 очков в 25 турах АПЛ. Лучше начинал только Моуринью – 64 с «Челси»

Арне Слот выдал один из лучших стартов в истории АПЛ.

«Ливерпуль » под его руководством сегодня обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). После 25 туров у «красных» 60 очков.

В истории Премьер-лиги только один тренер начинал лучше – Жозе Моуринью . В первых 25 играх в чемпионате его «Челси » набрал 64 балла.