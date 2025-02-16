Арне Слот: «Вулвс» играли все лучше, «Ливерпуль» – все хуже. Хочешь что-то выиграть – надо побеждать и в тяжелых матчах, когда показываешь не лучший футбол»
«Второй тайм получился психологически тяжелым, потому что мы думали, что забили третий гол, потом думали, что заработали пенальти, но в обоих эпизодах судья правильно разобрался.
Соперник играл все лучше и лучше, мы – все хуже и хуже. Нам пришлось показать другую сторону своего характера, и мы это сделали, доведя матч до победы.
Мы провели много прекрасных игр, но если ты хочешь что-то выиграть, надо побеждать и в тяжелых матчах, когда показываешь не лучший свой футбол. Мы были близки к победе в среду, а сегодня нам удалось выстоять.
Если хочешь чего-то добиться, важны не только розыгрыш мяча от своих ворот или голы Мохамеда Салаха, но также и игра в обороне.
В последние годы борьба за титул шла в основном между двумя командами. Ситуация на данный момент такова, что, вероятно, все будет решаться между нами и «Арсеналом». «Канониры» не проигрывают, кажется, 15 туров. Вроде бы мы на 7 очков опережали их в начале этой серии и опережаем на 7 до сих пор.
Это показывает, насколько они хороши, но также и то, насколько хороши мы», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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