  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Вулвс» считает, что Конате из «Ливерпуля» стоило удалить: «Я не судья, и мои слова ничего не изменят, но вторую желтую следовало показать»
10

Тренер «Вулвс» считает, что Конате из «Ливерпуля» стоило удалить: «Я не судья, и мои слова ничего не изменят, но вторую желтую следовало показать»

Тренер «Вулвс» считает, что защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате мог быть удален.

«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:1 в 25-м туре АПЛ.

Конате получил желтую карточку на 31-й минуте за задержку Матеуса Куньи руками. 25-летний француз выбил мяч уже после свистка арбитра Саймона Хупера. По словам Кита Хэкетта, экс-руководителя английского судейского корпуса, рефери мог удалить Конате, показав ему по желтой за фол и выбитый мяч, так как это два разных эпизода. 

Кроме того, на 39-й минуте Ибраима вступил в очередное единоборство с Куньей на границе штрафной и уронил соперника на газон, врезавшись в него. По итогам этого эпизода был назначен свободный удар, однако второго предупреждения Конате не получил. В перерыве он был заменен – вместо него на поле вышел Джарелл Куанса.

– Мы должны были играть в первом тайме так же, как и во втором, это то, что я хочу видеть в своей команде – идентичность, смелость и характер – все, что я увидел во втором тайме.

«Вулвс» проснулись в перерыве и заиграли в свой футбол, не боясь прессинговать и создавать проблемы сопернику. Даже лучшие игроки в мире, если на них давить, совершают ошибки. Это то, что нам нужно делать в будущем, не в одном тайме, а в двух. Рисковать, играть смело и так, как мы играем, и тогда результат не будет иметь значения.

Мне все равно, какая команда на другой стороне, будь то «Ливерпуль» или «Челси», мне все равно, я просто сосредоточен на своей команде.

– Конате следовало удалить (после второго фола на Кунье – Спортс’‘)?

– Я не судья, но для меня это удаление, да. То, что я скажу сейчас, ничего не изменит, но, по-моему, вторую желтую карточку следовало показать, – сказал тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
Саймон Хупер
logoсудьи
logoВитор Перейра
logoКит Хакетт
logoИбраима Конате
logoМатеус Кунья
logoДжарелл Куанса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арне Слот: «Вулвс» играли все лучше, «Ливерпуль» – все хуже. Хочешь что-то выиграть – надо побеждать и в тяжелых матчах, когда показываешь не лучший футбол»
23сегодня, 16:59
Ван Дейк про тайм «Ливерпуля» без ударов: «Мы бы хотели доминировать все 90 минут, но это АПЛ, и «Вулвс» способны наказать»
4сегодня, 16:52
«Ливерпуль» провел тайм без ударов на «Энфилде» впервые за время сбора статистики Opta – против «Вулвс» после перерыва. Ударов у «красных» не было после 43-й минуты, гости пробили 13 раз во 2-м тайме
32сегодня, 16:12
«Ливерпуль» 21 матч не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 15 побед и 6 ничьих за это время
18сегодня, 16:02
«Ливерпуль» на 7 очков опережает «Арсенал» перед играми с «Виллой», «Ман Сити» и «Ньюкаслом»
41сегодня, 15:57
Рекомендуем
Главные новости
Эмболо о стиле Головина: «Говорю ему: «Как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?» Так обычно делают американцы, темнокожие. Иногда я в шоке, а иногда супершокирован»
3 минуты назад
А кто пришел в АПЛ после Саудовской Аравии? Угадываем тренера по карьере
13 минут назадСпецпроект
«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей в чемпионате впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб стал 21-м и вылетел
814 минут назад
Аморим про 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Разница в том, что они забили, а «МЮ» – нет. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение. Я уверен в своей работе и просто хочу побеждать»
1914 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» победила «Парму» в гостях, «Фиорентина» проиграла «Комо»
7518 минут назад
«Ювентус» – «Интер». Консейсау, Коло-Муани, Мхитарян, Думфрис и Лаутаро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1819 минут назад
«МЮ» забил 28 голов в АПЛ – меньше лишь у 4 клубов. По разнице мячей манкунианцы шестые с конца
4230 минут назад
«МЮ» проиграл 8 из 14 матчей АПЛ при Амориме и выиграл 4
5041 минуту назад
«МЮ» проиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ. У манкунианцев 12 поражений в 25 турах
5248 минут назад
«МЮ» опустился на 15-е место в АПЛ, проиграв «Тоттенхэму»
9551 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Джейми Реднапп: «МЮ» не хватает топ-игроков, матчи трудно смотреть. Потребуется много времени и терпения»
526 минут назад
Чемпионат Франции. «Ницца» победила «Гавр» Кузяева, «Ренн» против «Лилля», «Лион» разгромил «Монпелье» в гостях
3531 минуту назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» победил «Хольштайн», «Хайденхайм» против «Майнца», «Вердер» уступил «Хоффенхайму»,
10733 минуты назадLive
Аморим сделал одну замену в игре с «Тоттенхэмом» – на 91-й дебютировал 17-летний Оби-Мартин. В запасе «МЮ» были Линделеф и игроки не старше 19 лет
1337 минут назад
«МЮ» трижды подряд проиграл «Тоттенхэму» и не побеждает в 6 играх кряду с 2022-го
1748 минут назад
Игорь Колыванов: «Сафонов – красавчик, что учит французский! Я уже через 3 месяца неплохо понимал итальянский, а через полгода спокойно говорил»
854 минуты назад
Валерий Овчинников о трансферах: «Почему мы платим 30 млн евро за пределы страны, а внутри России не можем заплатить 3 млрд рублей? Это неправильно, думают, что с легионерами будут чемпионами. Не будут!»
21сегодня, 18:12
«Спартак» бросает перчатку «Зениту» в борьбе за первое место мощной трансферной кампанией. Станковичу придется поломать голову, как всех использовать». Кечинов о составе красно-белых
6сегодня, 18:09
Чемпионат Греции. ПАОК играет с «Ламией», Оздоев в стартовом составе
сегодня, 18:00
Алеррандро вылетел к ЦСКА в Турцию. Форвард переходит из «Брагантино»
5сегодня, 17:44
Рекомендуем