Тренер «Вулвс» считает, что Конате из «Ливерпуля» стоило удалить: «Я не судья, и мои слова ничего не изменят, но вторую желтую следовало показать»

Тренер «Вулвс» считает, что защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате мог быть удален.

«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:1 в 25-м туре АПЛ .

Конате получил желтую карточку на 31-й минуте за задержку Матеуса Куньи руками. 25-летний француз выбил мяч уже после свистка арбитра Саймона Хупера. По словам Кита Хэкетта, экс-руководителя английского судейского корпуса, рефери мог удалить Конате , показав ему по желтой за фол и выбитый мяч, так как это два разных эпизода.

Кроме того, на 39-й минуте Ибраима вступил в очередное единоборство с Куньей на границе штрафной и уронил соперника на газон, врезавшись в него. По итогам этого эпизода был назначен свободный удар, однако второго предупреждения Конате не получил. В перерыве он был заменен – вместо него на поле вышел Джарелл Куанса.

– Мы должны были играть в первом тайме так же, как и во втором, это то, что я хочу видеть в своей команде – идентичность, смелость и характер – все, что я увидел во втором тайме.

«Вулвс» проснулись в перерыве и заиграли в свой футбол, не боясь прессинговать и создавать проблемы сопернику. Даже лучшие игроки в мире, если на них давить, совершают ошибки. Это то, что нам нужно делать в будущем, не в одном тайме, а в двух. Рисковать, играть смело и так, как мы играем, и тогда результат не будет иметь значения.

Мне все равно, какая команда на другой стороне, будь то «Ливерпуль » или «Челси», мне все равно, я просто сосредоточен на своей команде.

– Конате следовало удалить (после второго фола на Кунье – Спортс’‘)?

– Я не судья, но для меня это удаление, да. То, что я скажу сейчас, ничего не изменит, но, по-моему, вторую желтую карточку следовало показать, – сказал тренер «Вулверхэмптона » Витор Перейра .