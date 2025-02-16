Де Лигт о 0:1: «У «Тоттенхэма» те же проблемы, что и у «МЮ», но удачу нужно заслужить. Неприятно терять 5 футболистов за неделю, но это не оправдание»
«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима, сменившего по ходу сезона Эрика тен Хага, опустилась на 15-е место в таблице.
«Если команда проигрывает, этого никогда не бывает достаточно. Мы можем говорить о личных проблемах, травмах, но у «Тоттенхэма» те же проблемы.
Мы играли нормально и создали несколько шансов. Но если проигрываешь 0:1, это значит, что команда не забила и пропустила, так что нам нужно было сыграть лучше и в атаке, и в защите.
Настойчивость, жажда забить гол – это то, чего нам, может, не хватает. Это касается не только нападающих, но и полузащиты, и защиты. Это командный момент, и нам определенно нужно стать лучше.
Можно сказать, что наша уверенность серьезно пострадала. Если вы теряете уверенность в себе, вы проигрываете, особенно в Премьер-лиге.
У нас все же был стартовый состав из игроков первой команды, так что это не оправдание. Неприятно, когда теряешь пятерых футболистов за одну неделю, но это часть футбола, часть жизни.
Я считаю, что удачу нужно заслужить. На данный момент, по-видимому, мы ее не заслуживаем. Я не верю в удачу, которая приходит из ниоткуда», – сказал защитник «Юнайтед» де Лигт в эфире Sky Sports.
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