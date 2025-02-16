«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей в чемпионате впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб стал 21-м и вылетел

«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей АПЛ в сезоне.

«Тоттенхэм » дома победил «Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима , сменившего по ходу сезона Эрика тен Хага, опустилась на 15-е место в таблице.

12 поражений в первых 25 матчах в чемпионате Англии у «МЮ» не было с сезона-1973/74. Тогда команда проиграла 13 раз на этом отрезке.

Отметим, что 51 год назад «Манчестер Юнайтед » вылетел из высшей лиги, набрав 32 очка в 42 матчах и заняв предпоследнее, 21-е, место.