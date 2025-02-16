«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей в чемпионате впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб стал 21-м и вылетел
«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей АПЛ в сезоне.
«Тоттенхэм» дома победил «Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима, сменившего по ходу сезона Эрика тен Хага, опустилась на 15-е место в таблице.
12 поражений в первых 25 матчах в чемпионате Англии у «МЮ» не было с сезона-1973/74. Тогда команда проиграла 13 раз на этом отрезке.
Отметим, что 51 год назад «Манчестер Юнайтед» вылетел из высшей лиги, набрав 32 очка в 42 матчах и заняв предпоследнее, 21-е, место.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
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