Джейми Реднапп: «МЮ» не хватает топ-игроков, матчи трудно смотреть. Потребуется много времени и терпения»
Джейми Реднапп заявил, что матчи «Манчестер Юнайтед» тяжело смотреть.
«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ. Команда Рубена Аморима опустилась на 15-е место в таблице.
«Им так не хватает топ-игроков. Потребуется много времени и терпения – проблема в том, что когда вы клуб такого масштаба, как «Юнайтед», вы не хотите этого слышать.
Очень трудно смотреть [матчи], если вы фанат «МЮ», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Реднапп в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
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