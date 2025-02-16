Джейми Реднапп: «МЮ» не хватает топ-игроков, матчи трудно смотреть. Потребуется много времени и терпения»

Джейми Реднапп заявил, что матчи «Манчестер Юнайтед» тяжело смотреть.

«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед » (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ . Команда Рубена Аморима опустилась на 15-е место в таблице.

«Им так не хватает топ-игроков. Потребуется много времени и терпения – проблема в том, что когда вы клуб такого масштаба, как «Юнайтед», вы не хотите этого слышать.

Очень трудно смотреть [матчи], если вы фанат «МЮ», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма » и «Ливерпуля» Реднапп в эфире Sky Sports.