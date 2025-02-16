Постекоглу о критике после 1:0 с «МЮ»: «Людям нравится, когда у кого-то катастрофа, уверен, многие хотели такого сценария для нас. Было важно выиграть»
– Сегодня нам было важно выиграть. Мы определенно можем играть лучше.
Мы прессинговали лучше, усложнили для «МЮ» выход из обороны – это, безусловно, помогло нам почувствовать себя увереннее в этой игре, контролировать ее. Мы выглядели довольно остро, но в финальной трети поля немного не хватало движения, плавности.
– Как вы относитесь к критике?
– Всем нравится, когда у кого-то катастрофа. Я уверен, многие люди хотели такого сценария для нас.
Я знаю, как усердно работают мои игроки, наша подготовка улучшилась, и я был уверен, что мы хорошо проявим себя.
Мы по-прежнему сфокусированы на том, чтобы выигрывать матчи. Мы ищем способы, как улучшить что-то. Были обстоятельства, с которыми нам пришлось столкнуться – всего несколько игроков не получали травмы.
– Эта победа – свет в конец тоннеля?
– Кто знает? Мы чувствуем, я точно чувствую, что во второй половине сезона у нас будут большие возможности [что-то изменить], – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу в эфире Sky Sports.
Лондонская команда поднялась на 12-е место в таблице.
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