Хавертца прооперировали: «Успешно 🙌🏼. Буду восстанавливать форму и поддерживать «Арсенал»

Кай Хавертц успешно перенес операцию на бедре.

Нападающий «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае. Сообщалось, что немец выбыл до конца сезона.

«Последние несколько дней были трудными как физически, так и морально. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа 🙌🏼.

Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько дней, это действительно помогло.

Сейчас я сосредоточен на своем пути к полному восстановлению формы и оказании всей возможной поддержки команде», – написал нападающий «Арсенала » в инстаграме.

Фото: instagram.com