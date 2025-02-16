Хавертца прооперировали: «Успешно 🙌🏼. Буду восстанавливать форму и поддерживать «Арсенал»
Кай Хавертц успешно перенес операцию на бедре.
Нападающий «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае. Сообщалось, что немец выбыл до конца сезона.
«Последние несколько дней были трудными как физически, так и морально. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа 🙌🏼.
Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько дней, это действительно помогло.
Сейчас я сосредоточен на своем пути к полному восстановлению формы и оказании всей возможной поддержки команде», – написал нападающий «Арсенала» в инстаграме.
Фото: instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кая Хавертца
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