Райт об «Арсенале»: «Травма Хавертца просто катастрофа. У Стерлинга появилась возможность, он должен взяться за дело. Иначе фанаты возьмутся за него»
Ранее стало известно, что нападающий «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае. Немцу потребуется операция, которая состоится в ближайшие дни.
«Для Кая Хавертца получить травму на этом этапе просто катастрофа. Можно потянуть заднюю поверхность бедра, но что-то пошло не так, если разрыв такой степени, что он выбыл на весь сезон. Он провел за нас много матчей, и Микель Артета мог бы подумать, что ему нужно подписать игрока в январе.
Появилась возможность для него [Стерлинга]. Это момент, когда он должен взяться за дело и сказать: «Я должен заставить это сработать».
В противном случае он уйдет недовольным. В последний раз, когда я видел, как он вышел и что-то сделал за короткий промежуток времени, был матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Именно это вы и хотите от него увидеть – просто выходи и пытайся что-то сделать.
Болельщики тоже надеются, можно услышать их стенания. Поэтому чувствуется, что, если он не сделает ничего позитивного, они возьмутся за него – и это не лучшая ситуация», – сказал экс-нападающий «Арсенала» в подкасте Stick to Football.
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