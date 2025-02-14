Артета про «Арсенал»: «У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов»
Микел Артета высказался относительно травм в «Арсенале».
Ранее стало известно, что Кай Хавертц выбыл до конца сезона.
Специалист ответил, как календарь матчей влияет на травмы игроков.
«Каждый случай индивидуален. Очевидно, что некоторые из травм, о которых мы знаем, связаны с нагрузкой и количеством сыгранных минут. Это неизбежно.
У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов, нагружать и еще раз нагружать.
Есть много факторов. Очень трудно на что-то указывать, но расписание очень напряженное. Для некоторых игроков, особенно для взрывных игроков, это становится настоящей проблемой», – сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета.
Хавертц вылетел до конца сезона. У «Арсенала» некому играть в атаке
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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