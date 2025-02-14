Артета про «Арсенал»: «У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов»

Микел Артета высказался относительно травм в «Арсенале».

Ранее стало известно, что Кай Хавертц выбыл до конца сезона.

Специалист ответил, как календарь матчей влияет на травмы игроков.

«Каждый случай индивидуален. Очевидно, что некоторые из травм, о которых мы знаем, связаны с нагрузкой и количеством сыгранных минут. Это неизбежно.

У нас есть травмированные игроки, которые провели 130 матчей за последние два сезона. Это вопрос времени, если вы продолжаете нагружать футболистов, нагружать и еще раз нагружать.

Есть много факторов. Очень трудно на что-то указывать, но расписание очень напряженное. Для некоторых игроков, особенно для взрывных игроков, это становится настоящей проблемой», – сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета .

Хавертц вылетел до конца сезона. У «Арсенала» некому играть в атаке